مقتل شرطي بهجوم مسلح جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز – صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل شرطي إثر هجومٍ مسلح استهدفه وسط ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون مركبة أطلقوا النار باتجاه أحد عناصر قوات الشرطة أثناء تواجده قرب السوق الرئيس في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد، ما أسفر عن مقتله في الحال"، مبيناً أن "الضحية كان خارج أوقات الدوام الرسمي عند وقوع الحادث".

وأضاف أن "القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وطوقت المنطقة بالكامل، فيما نُقل جثمان الشرطي إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى بلد العام"، مشيراً إلى أن "الجهات المتخصصة فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة هوية المنفذين وخلفيات الهجوم، الذي يُرجح أنه يحمل طابعاً جنائياً أو ثأرياً".