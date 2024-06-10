مقتل شرطي اثناء فض نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمقتل عنصر أمن أثناء محاولة فض نزاع عشائري شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتين بقضاء سيد دخيل، مما دفع القوات الأمنية إلى التدخل ومحاولتها فض النزاع العشائري".

وبين المصدر، انه "أثناء محاولة القوات فض النزاع العشائري، تعرضت لإطلاق نار كثيف، أدى لمقتل أحد عناصرها على الفور".

وتابع المصدر، ان "تعزيزات عسكرية وصلت لمنطقة الحادث، لفرض هيبة القانون والبحث عن الجناة".