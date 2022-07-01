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مقتل شخص وإضرام النار بمنازل في نزاع عشائري جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-01T10:38:05+0000
مقتل شخص وإضرام النار بمنازل في نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بمقتل شخص على الأقل باندلاع نزاع عشائري في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا قُتل وتم إحراق ثلاثة منازل نتيجة اندلاع نزاع عشائري بين عشيرتين استخدم فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن ناحية الطار في الناصرية.

وكثيراً ما تشهد المحافظات الجنوبية نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.

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