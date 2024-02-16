مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بحادثين منفصلين بالعاصمة بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بحادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن حي البساتين في منطقة الشعب، وتم التوجه الى مكان الحادث وتبين وجود مشاجرة استخدم فيها الاسلحة الخفيفة (مسدس) أسفرت عن مقتل شخص من قبل نسابته لوجود خلافات عائلية بينهم".

وبحادث آخر، أشار المصدر إلى وجود "خلافات عشائرية تطورت الى استخدام الآلات الجارحة ضمن منطقة النصر والسلام في ابو غريب".

وتابع ان "الحادث اسفر عن اصابة 4 أشخاص بينهم امرأتان".