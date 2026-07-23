مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بنزاع عشائري مسلّح في الديوانية

شفق نيوز / الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إثر اندلاع نزاع عشائري مسلّح في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أسباب ودوافع اندلاع المواجهة بين طرفي النزاع لم تُعرف بعد، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً على منطقة الحادث، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية قادمة من مركز المحافظة للسيطرة على الموقف.

وتُشكل النزاعات العشائرية المسلحة في محافظات الوسط والجنوب تحدياً أمنياً مستمراً، حيث يلجأ المتخاصمون غالباً إلى العُرف العشائري أو الاحتكام للسلاح عند تعثر التسويات، ما يؤدي لسقوط ضحايا وتجدد المواجهات بين الحين والآخر.