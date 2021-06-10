مقتل شخص وإصابة نجله بهجوم لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بأن شخصاً قتل فيما أصيب نجله بهجوم لتنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين من تنظيم داعش نفذوا في ساعة متقدمة من ليلة امس، هجوماً استهدف منزل (عارف ابراهيم فنيفن العبيدي) بمجمع النور التابع لناحية الرياض في قاطع الحويجة غربي كركوك ، ما اسفر عن مقتل الاب واصابة نجله".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقاً على المكان وأسعفت الجريح الى مستشفى قريب، ونقلت جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى "اتخاذ اجراءات امنية مشددة".

وعلى صعيد متصل، أفادت أنباء "بخطف مدنيين اثنين من قرية الحمل التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك".