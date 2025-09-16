مقتل شخص وإصابة منتسب أمني واعتقال 7 متهمين بعملية أمنية جنوبي العراق

شفق نيوز/ ميسان/ المثنى

أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص واعتقال 7 متهمين وإصابة عنصر أمني أثناء تنفيذ أمر قبض في محافظتي ميسان والمثنى.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نار أسلحتهم على شاب يبلغ من العمر (32) عاماً في ناحية العدل جنوب محافظة ميسان، مما أدى الى مقتله على الفور.

وأضاف أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيق في الحادث لكشف هوية المسلحين ومعرفة ملابسات الحادث"، مبينا أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن الحادث بسبب ثار عشائري قديم والتحقيقات مستمرة".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني آخر، بـ"إصابة عنصر امني أثناء تنفيذ أمر قبض بحق اثنين من المتهمين، وذلك في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

ووفق المصدر، تم إلقاء القبض على 7 أشخاص من الذين نفذوا الاعتداء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من قبل قسم مكافحة الإجرام في السماوة.