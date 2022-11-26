مقتل شخص وإصابة شقيقه بنزاع مسلح بالنجف وانتشال جثة من نهر دجلة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم السبت، باندلاع نزاع مسلح وسط المحافظة تسبب بمقتل وإصابة شخصين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا مسلحا اندلع بين جيران في منطقة حي الشرطة وسط مدينة النجف تسبب بمقتل شخص على الفور واصابة شقيقه بجروح خطرة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب لأقرب مستشفى، فيما باشرت البحث عن الجناة، الذين هربوا لمكان مجهول".

في غضون ذلك ذكر مصدر أمني آخر، إن قوة امنية انتشلت جثة رجل كانت تطفو في نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، أن الجثة لا توجد عليها آثار شدة خارجية، مشيرا إلى أنه تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها ومعرفة أسباب الوفاة.