مشاجرتان في بغداد وصلاح الدين تنتهيان بمقتل وإصابة 6 أشخاص

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 6 أشخاص بمشاجرتين مسلحتين في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

وقال مصدر في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت إلى استخدام سلاح نوع بندقية ما ادى الى مقتل احد اطراف المشاجرة ضمن مدينة الشعلة شمالي بغداد".

وأضاف، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واغلقت المنطقة وتمكنت من القبض على اثنين من اطراف المشاجرة".

وفي محافظة صلاح الدين، أبلغ مصدر أمني الوكالة، بـ"مقتل شخص واصابة 4 آخرين نتيجة خلاف على قطعة ارض في منطقة العجيلية"، مشيرا وصول قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.