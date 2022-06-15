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مقتل شخص وإصابة خمسة اخرين في حصيلة جديدة لقصف سنوني سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-06-15T09:49:05+0000
مقتل شخص وإصابة خمسة اخرين في حصيلة جديدة لقصف سنوني سنجار

شفق نيوز/ قال مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة جديدة لقصف طائرات مسيرة يعتقد أنها تركية، استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحصيلة قابلة للزيادة، حيث أن بعض الإصابات بحالة خطرة.

وأبلغ مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، ان القصف المسير نفذ بأربع ضربات على الأقل، واستهدف مقرا لاسايش إيزيدي خانة- الذي تقول أنقرة إنه تابع لحزب العمال-، بالإضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني، مما تسبب بتضرر عدد من المنازل القريبة من المقار.

يشار إلى أن قضاء سنجار سبق أن تعرضت إلى عمليات قصف جوي تركي متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب "العمال الكوردستاني" يتخذون من المدينة معقلاً.

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