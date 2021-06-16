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مقتل شخص وإصابة آخر بإنفجار مخلفات حربية بين الأنبار وكربلاء

Category: أمـن

Date: 2021-06-16T09:58:19+0000
مقتل شخص وإصابة آخر بإنفجار مخلفات حربية بين الأنبار وكربلاء

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن مقتل شخص وإصابة آخر بإنفجار مخلفات حربية بين محافظتي الأنبار وكربلاء.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مخلفات حربية انفجرت قرب معمل الاسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء (في الحدود الفاصلة بين الانبار وكربلاء)وحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثه داخل مخلفات السكراب دون علمهم بوجود مخلفات حربية".

واضافت، أن "مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى قد وتوجهت لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبعاد الخطر عن المواطنين وتحديد الجسم الغريب الذي أدى الى الانفجار".

وأمس الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط 3 ضحايا نتيجة انفجار لغم حربي في محافظة السماوة جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لغما حربيا من المخلفات الحربية السابقة انفجر في منطقة الشكرة التابعة الى صحراء السماوة، ما اودى بحياة ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بينهم صبي".

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