مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح وانتحار شاب شنقاً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في العاصمة بغداد التي شهدت ايضاً انتحار شاب شنقاً.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بداخلها اشخاص اثنين ضمن منطقة المعامل شرق العاصمة ما ادى الى مقتل احدهما واصابة آخر كان معه فيما لاذ المسلحون بالفرار".

كما اشار المصدران الى "انتحار شاب تولد 2003 بأسلوب الشنق بواسطة قطعة قماش داخل غرفة منزله ضمن منطقة الشعب شمال شرق بغداد".

وبحسب المعلومات فإن "الشاب يعاني من حالة نفسية".