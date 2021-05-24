مقتل شخص وإصابة آخر بهجومين منفصلين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر، إثر هجومين مسلحين منفصلين في منطقتي الشعب وبوب الشام ضمن العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصين مجهولين قتلا آخر بواسطة إطلاق النار عليه وأردوه قتيلا، ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، تم نقل الجثة إلى مستشفى الإمام علي".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن ألقت القبض على الجناة، وأودعتهم التوقيف".

وذكر مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، أن "شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على أحد الأشخاص بهدف التسليب، ضمن منطقة بوب الشام، ما أدى إلى إصابة الشخص في منطقة الصدر، وتسليب مبلغا قدره أربعة ملايين دينار".