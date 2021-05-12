مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح في مدينة الصدر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح في مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما القت قوة أمنية على عدد من المتهمين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً بين عشيرتين اندلع، مساء اليوم، ضمن منطقة الكيارة، في مدينة الصدر شرقي بغداد"، مبيناً أن "النزاع تطور لاستخدام الاسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية تدخلت والقت القبض على عدد من المتهمين واقتادتهم الى مركز امني لغرض اجراء التحقيقات"، مشيراً الى "نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".