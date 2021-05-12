سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح في مدينة الصدر ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T20:03:54+0000
مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح في مدينة الصدر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح في مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما القت قوة أمنية على عدد من المتهمين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً بين عشيرتين اندلع، مساء اليوم، ضمن منطقة الكيارة، في مدينة الصدر شرقي بغداد"، مبيناً أن "النزاع تطور لاستخدام الاسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية تدخلت والقت القبض على عدد من المتهمين واقتادتهم الى مركز امني لغرض اجراء التحقيقات"، مشيراً الى "نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".

related

العمليات المشتركة تباشر بسحب الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد

Date: 2019-10-07 10:00:23
العمليات المشتركة تباشر بسحب الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد

مقتل عنصر امن واصابة 4 بينهم ضابطان بهجوم مسلح قرب مدينة الصدر

Date: 2019-10-08 11:00:40
مقتل عنصر امن واصابة 4 بينهم ضابطان بهجوم مسلح قرب مدينة الصدر

صور.. مكافحة حريق في مدينة الصدر التهم مخزنا للسلاح لسرايا السلام

Date: 2019-07-02 10:35:36
صور.. مكافحة حريق في مدينة الصدر التهم مخزنا للسلاح لسرايا السلام

رويترز: اكثر من 20 قتيلا وجريحا باشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر

Date: 2019-10-06 21:42:47
رويترز: اكثر من 20 قتيلا وجريحا باشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر

السلطات تقر باستخدام "مفرط للقوة" بمدينة الصدر .. والحصيلة ترتفع لـ15 قتيلا

Date: 2019-10-07 08:48:26
السلطات تقر باستخدام "مفرط للقوة" بمدينة الصدر .. والحصيلة ترتفع لـ15 قتيلا

قصف مجهول يودي بحياة "موالين" لايران على الحدود العراقية السورية

Date: 2020-06-01 11:05:26
قصف مجهول يودي بحياة "موالين" لايران على الحدود العراقية السورية

مصرع نائب ضابط عراقي بانفجار داخل معسكر ببغداد

Date: 2021-01-17 20:02:47
مصرع نائب ضابط عراقي بانفجار داخل معسكر ببغداد

الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

Date: 2019-09-28 12:45:21
الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته