مقتل شخص وإصابة أثنين بإنفجار على الحدود العراقية الايرانية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار مخلفات حربية في منطقة حدودية بين العراق وإيران.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران وهم من الكسبة الذين يعملون في جمع الحديد القديم، بانفجار مخلفات حربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران.

وبينت أنه تم توجيه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات وفرقة المعالجة للدفاع المدني لإخلاء الجثة والمصابين، وتم الإيعاز لقيادة عمليات البصرة لإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الالغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث.