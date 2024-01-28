مقتل شخصين وإصابة "أبو شوارب" بثلاثة حوادث أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل شخصين وإصابة "أبو شوارب" بثلاثة حوادث أمنية منفصلة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة الزعفرانية ما أسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة بعد اصابته برصاصة في منطقة الظهر".

وبين ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت المتسبب بحادثة القتل"، موضحاً أن "الجاني طالب جامعي والمعلومات تشير الى ان الحادثة نتيجة خلافات عائلية".

وفي حادث اخر، فتح مسلحون مجهولون يستقلون عجلة مدنية نيران اسلحتهم تجاه صاحب محل لبيع المشروبات الروحية الملقب (ابو شوارب) ضمن منطقة راغبة خاتون، ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة فيما لاذ المسلحون بالفرار، وفقاً للمصدر.

في السياق، اشار مصدر أمني، الى "ورود معلومات عن وجود حادث قتل ضمن منطقة شاطئ التاجي (منطقة الطي) شمالي بغداد، وتم الانتقال الى محل الحادث وتبين قتل المجنى عليه تولد 1976 داخل البستان العائده له".

وأضاف، "حسب المعلومات فأن المجنى عليه خرج من داره يوم امس وتم العثور عليه من قبل ذويه داخل البستان العائدة لهم ومصاب بكدمات مع وجود ثقب في ظهر المجنى عليه"، مبينا انه "لديه مشاكل مع اشخاص بسبب خلافات على ارض زراعية وتوجد دعوة تم كسبها من قبل المجنى عليه".