بغداد .. مقتل شخص وإصابة آخر بتبادل اطلاق نار اثر خلاف مادي

شفق نيوز - بغداد

أفادت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، بمقتل شخص واصابة آخر جراء اندلاع مشاجرة نتج عنها تبادل إطلاق النار في مدينة "الشعلة _ الخطيب الزراعي" بجانب الكرخ من العاصمة، عازية سبب وقوع الحادث الى خلاف مادي بين طرفي النزاع.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه على الفور شرعت قوة مشتركة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وشرطة الكرخ والتوجه لمكان الحادث وتطويقه.

ووفقا للقيادة، فإنه "بعد التحقيق الأولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم الوصول إلى أحد الجناة واعتقاله وضبط بحوزته سلاح الجريمة وتسليمه الى الجهات المختصة بعد إقامة دعوة قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".