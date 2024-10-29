مقتل شخص ومصرع طفل والقبض على أصحاب صيرفات بحوادث متفرقة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص إثر مشاجرة بالسلاح الخفيف، ومصرع طفل بحريق داخل منزله، والقبض على اثنين يمارسان مهنة الصرافة دون خلافاً لتعليمات البنك المركزي، بحوادث متفرقة في العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين اثنين لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس ضمن شارع المشجر في منطقة الغزالية".

ولفت المصدر إلى أن "المشاجرة انتهت بمقتل أحد أطرافها فيما لاذ الجاني بالفرار، ودوريات الشرطة تعمل على التعرف عليه من أجل الإمساك به".

وفي حادثة أخرى، بين المصدر أن "طفلاً من مواليد 2016 لقي مصرعه نتيجة اندلاع حادث حريق داخل دارهم ضمن منطقة صليخ".

وأشار المصدر إلى أنه "حسب المعلومات الأولية فإن الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي، وتم إخماده وانتشال جثة الطفلة كإجراء اصولي".

وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على شخصين من أصحاب محال الصيرفة ضمن منطقة البياع، حيث ضبط بحوزة الأول مبلغ قدره 10350 دولار أمريكي مع بندقية كلاشنكوف غير مرخص، وبحوزة الثاني مبلغ قدره 11500 دولار أمريكي مع سلاح نوع مسدس غير مرخص".

وبيّن المصدر أن "المتهمين يمارسان أعمال الصرافة خلافا لتعليمات البنك المركزي ولا توجد لديهم أي إجازة ممارسة مهنة بيع وشراء الدولار".