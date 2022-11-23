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مقتل شخص وفتاة بحادثين منفصلين في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-11-23T20:00:05+0000
مقتل شخص وفتاة بحادثين منفصلين في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في النجف، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين بحادثين منفصلين في المحافظة. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة صالون فتحوا نيران اسلحتهم، مساء اليوم، تجاه شخص في الثلاثينيات من عمره قرب معمل الموز في قضاء الكوفة، ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذوا بالفرار لجهة مجهولة الهوية". 

على الجانب الآخر، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما على قتل نفسها عبثاً بسلاح والدها وهو أحد عناصر الأمن في شرطة النجف، وذلك داخل منزلها بناحية القادسية جنوبي المحافظة.

وبين المصدر، ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثين لمعرفة ملابساتهما، فيما اخلت جثتي الضحيتين الى دائرة الطب العدلي". 

 

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