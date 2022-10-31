مقتل شخص وانتحار منتسب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان ومصدر أمني، يوم الإثنين، بمقتل شخص وانتحار منتسب بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يستقل دراجة نارية فتح نيران سلاحه نوع كلاشنكوف باتجاه رجل يعمل في مرآب لغسل السيارات ضمن منطقة البلديات، شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلح بالفرار".

وفي بغداد أيضا، أقدم شخص (تولد 1989)، على إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس محاولا الانتحار ضمن منطقة أم عظام في قضاء التاجي، شمال العاصمة، ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة بمنطقة الفك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "تم نقل الشخص الى المستشفى من قبل ذويه"، موضحا ان "الشخص يعمل منتسب في وزارة الداخلية فوج طوارئ بغداد ولم تعرف حتى الان اسباب محاولة الانتحار".

وعن سماع صوت انفجار في قضاء الحسينية، شمال بغداد، أوضح المصدر الأمني، أن "الصوت هو عبارة عن رمانة صوتية تم رميها من قبل مجهولين بالقرب من سوق عشرة آلاف دون اصابات بشرية تذكر".