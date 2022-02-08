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مقتل شخص وانتحار فتاة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T12:36:45+0000
مقتل شخص وانتحار فتاة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حادثين امنيين، أحدهما العثور على جثة مطلوب للقضاء بجريمة القتل العمد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية عثرت على جثة شخص في الخمسينيات من عمره بعد تعرضه لإطلاق في جسده قرب منطقة الدواجن شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " المجنى عليه مطلوب للقضاء وفق المادة 406 / جريمة القتل العمد من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وبين المصدر، ان" الاجهزة الامنية نقلت الجثة للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، فيما طالب ذووه الشكوى ضد الفاعل حين التعرف عليه".

في غضون ذلك، اقدمت فتاة على الانتحار شنقا داخل منزلها شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان" فتاة تبلغ من العمر 14 سنة اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق في سقف المنزل في إحدى قرى قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وأشار إلى ان " اسباب الانتحار م تزال غامضة حتى الآن، حيث فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

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