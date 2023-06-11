مقتل شخص والعثور على جثة وإنقاذ امرأة من الانتحار في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية، يوم الأحد، بمقتل شخص والعثور على جثة فتاة وإنقاذ امرأة من الانتحار بحوادث منفصلة في بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين عدد من الاصدقاء المخمورين داخل أحد الفنادق ضمن منطقة العلاوي، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ومقتل شخص"، مضيفة أن "المشاجرة وقعت نتيجة خلافات مادية".

وأشارت الى "العثور على جثة فتاة يبلغ عمرها من 20 الى 25 عاماً مرمية خلف السدة ضمن منطقة الغرير جنوب العاصمة بغداد"، مبينة ان "الجثة كانت مقيدة اليدين والساقين، وتم رفعها ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".

في السياق، أبلغت المصادر ان "امرأة تولد 1986 أقدمت على رمي نفسها من اعلى جسر 14 رمضان بدافع الانتحار وتم إنقاذها، موضحة أن "مشاكل عائلية وراء الحادث".

كما شهدت العاصمة بغداد، مشاجرة بين زوج عراقي وزوجته السورية في منطقة الأمين، وفق معلومات وردت الى الاجهزة الامنية تفيد بوجود امرأة مطعونة بسكين داخل شقة سكنية ضمن المنطقة.

وقالت المصادر إنه "تم الانتقال الى المكان واتضح وجود مشاجرة بين الزوج والزوجة نتيجة خلافات عائلية بدون ضرب او طعن فقط تهديد".