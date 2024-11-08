مقتل شخص واعتقال منفذ تفجير في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمقتل شخص بمشاجرة في بغداد، في وقت القى فيه جهاز الامن الوطني القبض على منفذ تفجير في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن ناحية الرشيد جنوبي بغداد ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة".

وأضاف أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الجاني"، مبيناً أن "الحادث نتيجة خلافات على قطعة ارض".

في السياق، القى جهاز الأمن الوطني القبض على المتهم بتفجير "محل تجاري" في كركوك بعد عملية رصد دقيقة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ستة أيام من تنفيذ هجوم استهدف أحد المحال التجارية في محافظة كركوك بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة صاحب المحل وزوجته، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش في السليمانية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالعملية الإرهابية".

وكشفت التحقيقات وفقاً للبيان أن "المتهم قام بمراقبة موقع الاستهداف عدة مرات، حيث أخفى العبوة الناسفة داخل حقيبة ووضعها أمام الموقع، ثم قام بتفجيرها عن بُعد باستخدام جهاز هاتف".

وتابع البيان، "فور وقوع الحادث، شكلت مفارز الأمن الوطني فريق عمل مختص وفعَّلت الجهود الاستخبارية والفنية لتتبع تحركات المتهم، التي بينت هروبه إلى خارج العراق ومكثه هناك لمدة خمسة أيام قبل استدراجه إلى السليمانية".

وختم بالقول، "بعد تحديد مكان تواجده، استحصلت مفارزنا على الموافقات القضائية اللازمة لإلقاء القبض عليه وفق أحكام المادة (4) إرهاب، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".