مقتل شخص واصابة خمسة آخرين بحوادث في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح في حوادث مختلفة بمناطق متفرقة من محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقال مصدر أمني من نينوى لوكالة شفق نيوز، إن مدنيا قُتل باطلاق نار اثناء تشييع جنازة في قرية "ابو وني" التابعة لقضاء تلعفر الواقع غرب مدينة الموصل.

وبحسب المصدر فان احدى الرصاصات التي كان يطلقها المشيعون أصابت الضحية في صدره مما ادت الى مقتله على الفور بعد ان استقرت الرصاصة في قلبه، مبينا ان الضحية كان قادما من قرية اخرى للمشاركة في تشييع الجنازة لينتهي به المطاف هو الآخر مشيعا بجنازة إلى مأواه الأخير.

وفي حادث ثان في نينوى قال مصدر آخر، إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية اطلاقا النار على صاحب اسواق (العائلة) بحي الحدباء بالجانب الايسر من الموصل مما ادى الى اصابته باربع رصاصات في اقدامه ونقل على اثرها الى المستشفى.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني في ديالى، بإصابة أربعة شبان بحادث مروري في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة شبان أصيبوا بجروح أحدهم بحالة حرجة جراء تصادم دراجتين ناريتين في قرية (التحويلة) الواقعة على بعد ٦كم شرق قضاء الخالص ١٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وأشار إلى أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الخالص لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وبحسب احصائيات طبية رسمية في سجلت ديالى 196 حادثا مروري بالدراجات النارية خلال الربع الأول من العام الحالي.