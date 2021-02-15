مقتل شخص واصابة اثنين أحدهما امرأة بإطلاق نار في حادثين منفصلين ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة إمرأة برصاصة طائشة في العاصمة بغداد. فيما ألقت مفرزة للشرطة على شخص أقدم على إطلاق النار على شخصين مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز؛ أن امرأة كانت تسير بالقرب من مطعم جيفارا في منطقة المنصور ببغداد، سقطت فجأة، وحين هرع الناس لنجدتها وجدت مصابة برصاصة والدماء تسيل منها.

وأضاف المصدر؛ أن المرأة تم نقلها إلى مستشفى اليرموك وهي في حالة حرجة.

وفي مكان آخر من العاصمة؛ القت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد بالتعاون مع اللواء الرابع شرطة اتحادية، القبض على متهم أقدم على اطلاق النار باتجاه شخصين قتل أحدهما واصاب الآخر.

وبينت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد ورود اخبار بالحادث تم تدوين أقوال الشخص المصاب وعلى الفور تم التحرك وإلقاء القبض على أحد المتهمين والذي اعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار بسبب خلاف سابق على مجموعة طيور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.