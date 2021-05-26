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مقتل شخص "نحراً" وإصابة 3 آخرين بنزاع عشائري في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-05-26T13:06:10+0000
مقتل شخص "نحراً" وإصابة 3 آخرين بنزاع عشائري في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الأربعاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بسبب نزاع عشائري شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خلافاً عشائرياً وقع بين عدة أشخاص وتطور الى استخدام الاسلحة المتوسطة شمالي محافظة البصرة، أسفرت اصابة ثلاثة اخرين.

وبين أن شقيق احد المصابين هاجم شخصاً من الطرف الثاني بسلاح أبيض "قامة" وضربه على رأسه ما تسبب له بفقدان الوعي ليقوم بعد ذلك بنحره وفصل رأسه عن جسده.

وتشهد محافظة البصرة نزاعات عشائرية مستمرة وبالأخص في المناطق الشمالية منها، بعضها يعود إلى سنوات سابقة ولم تنجح الجهود العشائرية في إنهائه.

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