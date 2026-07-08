مقتل شخص نحراً على يد رجل وأولاده شمالي ذي قار

شفق نيوز - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل مواطن بعد نحره بآلة حادة من قبل رجل وأولاده في منطقة "الشعلة" التابعة لقضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن سيارة إسعاف نقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما لا تزال دوافع الجريمة غامضة لدى الأجهزة الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، في وقت باشرت فيه قوات الشرطة عمليات بحث وتحرٍ مكثفة لتعقبهم وإلقاء القبض عليهم.