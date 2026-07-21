مقتل شخص في معرض "سيارات العلوج" بأربيل ومصرع امرأة بظروف غامضة ببغداد

شفق نيوز- أربيل/ بغداد

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص أثناء تواجده داخل معرض "سيارات العلوج" وسط المدينة، فيما لقيت امرأة مصرعها بظروف غامضة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحية يدعى "إدريس" وهو في الخمسينيات أو الستينيات من العمر وتم إطلاق النار عليه من قبل شخصين وفارق الحياة على الفور.

وأشار إلى أن الشرطة توجهت إلى مكان الجريمة وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً للتوصل إلى الجناة.

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن امرأة تولد 1997 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها ضمن حي أور شرقي بغداد.

وأضاف أن خبير الأدلة وجّه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة.