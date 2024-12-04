مقتل شخص في قصف تركي استهدف قرية بدهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بمقتل شخص في قصف تركي استهدف قرية بمحافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "قصفا تركيا استهدف قرية (هرور) في حدود محافظة دهوك اليوم صباحا".

واضاف ان " القصف تسبب بمقتل مواطن مدني من القرية و يدعى ( صباح عبدالستار) وهو بعمر 45 عاما".

في غضون ذلك ذكر شهود عيان بان المواطن المدعو صباح عبد الستار قورمري تعرض للاستهداف صباح اليوم أثناء ذهابه للصيد في منطقة قلعة "سيدو" المطلة على قرية "هروري".

وأوضح الشهود لوكالة شفق نيوز، ان القوات التركية استهدفته في المنطقة إلا أن طبيعة الهجوم لم تحدد بعد حيث لم يتضح ما إذا كان الاستهداف تم بواسطة طائرة مسيرة، أو باطلاق النار من قبل الجيش التركي المتمركز هناك.

وحتى اللحظة لا تزال جثته في موقع الحادث، فيما ينتظر ذووه الحصول على الموافقات اللازمة للتمكن من نقل الجثة، وفقا للشهود ذاتهم.