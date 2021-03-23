مقتل شخص في بغداد واعتقال 3 مبتنزين الكترونيين ببابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بمقتل بمقتل شخص خلال مشاجرة وسط العاصمة، فيما القي القبض على ثلاثة مبتزين الكترونيين في بابل، في حين عثرت قوة أمنية في الانبار على صواريخ ومنصات لإطلاقها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين شخصين وقعت داخل سوق هرج في الباب الشرقي وسط بغداد، تطورت الى استخدام السلاح واسفرت عن مقتل احدهما فيما لاذ الاخر بالفرار.

واشار الى ان الشرطة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابساته، والتوصل الى هوية الجاني.

من جانب اخر، أبلغ مصدر في شرطة محافظة بابل، وكالة شفق نيوز، بأن جهاز الامن الوطني وبالتعاون مع الشرطة، نفذ كمينا ناجحا وتمكن من اعتقال ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني ضد النساء.

واضاف ان النساء تقدمن ببلاغات منفصلة تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل هؤلاء، وتم استدراجهم والقاء القبض عليهم.

وعلى صعيد منفصل، ذكر مصدر في قيادة عمليات الأنبار، لوكالة شفق نيوز، ان قوة أمنية مشتركة عثرت على ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ في المنطقة الصحراوية القريبة من الطريق الدولي السريع.

وبين انه تم العثور على 7 صواريخ (سي بي جي 9) و14 سبحة تفجير و100 صمام هاون مختلف و80 علبة عتاد 23 ملم و14 علبة عتاد 27 ملم و6 صاعق تفجير و8 قنابر هاون.