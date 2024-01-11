مقتل شخص على يد والد زوجته نتيجة خلافات عائلية شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني اليوم الخميس، بمقتل شخص في مشاجرة عائلية شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة داخل دار ضمن منطقة ام الكبر والغزلان في مدينة الصدر، بين عدد من الأشخاص استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل شخص.

وأضاف المصدر؛ أن القاتل هو والد زوجة المجنى عليه، مشيرا إلى اصابة امرأة على صلة بالقاتل.

ولفت إلى أنه حسب المعلومات الواردة أن الحادث يعود نتيجة تهجم المجنى عليه على دار أهل زوجته بسبب خلافات عائلية.