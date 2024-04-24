مقتل شخص على يد شقيقه طعناً بسبب خلافات على الإرث شمالي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، مقتل شخص على يد شقيقه طعنا بسلاح أبيض شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خلافات على الإرث تدفع شقيقين الى التشاجر واستخدام السلاح الأبيض (سكين) بالقرب من جامع الشروفي في منطقة الشعب شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل أحدهما فيما لاذ الثاني بالفرار .

وأضاف المصدر، أنه تم تتبع كاميرات المراقبة والتوصل إليه اتضح أنه يختبئ في منزل أخته، والقبض عليه ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد، وإيداعه التوقيف.