مقتل شخص على يد شقيقه بـ"الخطأ" شرق بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بمقتل شخص على يد شقيقه خلال مشاجرة في منطقة سبع قصور شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شقيقين اثنين من تولد (1993، 1999) تشاجرا مع جار لهما تولد (1983)، وتطورت المشاجرة إلى استخدام الأسلحة النارية.

وبين أن أحد الشقيقين قام بجلب بندقية وأطلق النار عن طريق الخطأ على شقيقه، مما أسفر عن مقتله في الحال، مشيراً إلى إلقاء القبض على الشقيق الاخر والجار وإيداعهما التوقيف.