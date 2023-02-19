مقتل شخص على يد أبنه في مشاجرة غربي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاحد، بمقتل منتسب في هيئة الحشد الشعبي في مشاجرة عائلية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين أشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن شارع الغاز في منطقة الدولعي شمال غربي العاصمة بغداد، اسفرت عن مقتل شخص منتسب في هيئة الحشد الشعبي، كان خارج إطار العمل الرسمي، مشيرا إلى أن المعلومات الاولية تشير إلى المجني عليه قتل على يد ولده.

واضاف المصدر؛ أن قوة أمنية هرعت إلى موقع الحادث وقامت بنقل جثة المجني عليه إلى الطب العدلي، وألقت القبض على الجاني.