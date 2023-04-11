مقتل شخص طعنا وإصابة محامٍ بهجوم مسلح في محافظتين

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص طعنا بآلة حادة بينما أُصيب آخر يعمل محاميا وذلك في حادثين منفصلين في محافظتي صلاح الدين وبغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان شابا قتل بعد طعنه بسكين جراء مشاجرة في اطراف قضاء سامراء، مبينة ان الشاب توفي بعد وصوله المستشفى.

وبينت أن قوات الشرطة اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث.

إلى ذلك احرق مجهولون منزل الجاني فيما طوقت قوات الامن المنزل تحسبا لأي ردود أفعال او طوارئ.

وفي حادث آخر قالت المصادر، إن مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (بيك اب) فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل محامياً ضمن منطقة شارع فلسطين مما اسفر عن اصابته بجروح في منطقة الفخذ بينما لاذ المسلحون بالفرار.