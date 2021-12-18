مقتل شخص طعنا بسكين وشاب ينتحر شنقا في كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في كربلاء يوم السبت بمقتل شخص جراء بعد مشاجرة مع آخر فيما انتحر شاب بواسطة شنق نفسه بحادثين مختلفين وقعا بالمحافظة.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن شخصاً قُتل خلال مشاجرة نتيجة لتصادم سيارته مع دراجة نارية في احد الاحياء الجنوبية لكربلاء حيث قام سائق الدراجة بطعن سائق السيارة بسكين أدت الى وفاته في الحال.

وفي حادث آخر قال المصدر، إن شابا من اهالي قضاء الحر أقدم على الانتحار عبر شنق نفسه داخل منزله لأسباب مجهولة حتى اللحظة، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحقيق بالحادث.