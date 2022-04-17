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مقتل شخص طعنا بسكين وانتحار امرأة واستهداف منزلين بقنبلتين في بغداد وكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-04-17T06:19:47+0000
مقتل شخص طعنا بسكين وانتحار امرأة واستهداف منزلين بقنبلتين في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بمقتل شخص اثر طعنه بسكين في مشاجرة بين مجموعة من الأقرباء شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين أبناء عمومة ضمن قطاع ٥ في مدينة الصدر تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) مما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة جراء طعنة بمنطقة البطن.

وأشار إلى انتحار امرأة من مواليد العام ٢٠٠٥ بإسلوب تناولها مادة سامة داخل دارها ضمن قضاء النهروان ببغداد، مضيفا أنه تم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد فيما قام ذووها باقامة دعوى ضد زوجها والتحفظ عليه من قبل السلطات الأمنية.

وأردف المصدر أن شخصا من مواليد العام ٢٠٠٦ اقدم على اطلاق النار على نفسه بمنطقة الرأس بدافع الانتحار حسب ادعاء والده مما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة ضمن قطاع ٢٧ في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وفي حادث آخر قال المصدر ذاته إن انفجار قنبلة دخانية استهدف منزل مفوض في حماية المنشآت قاطع المدائن، مشيرا إلى أن الحادث ضمن منطقة الزعفرانية

اسباب الحادث حسب ادعاء المفوض خلافات مالية على قطعة ارض، وفقا للمصدر.

الى ذلك ذكر مصدر في الشرطة المحلية العراقية، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا منزل أحد المواطنين بقنبلة يدوية (رمانة) ضمن حي "البعث" في كركوك لم تسفر عن إصابات بشرية.

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