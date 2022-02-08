مقتل شخص أجنبي بإطلاق نار وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل شخص أجنبي مساء يوم الثلاثاء بإطلاق نار على معرض للسيارات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين أقدمت على إطلاق النار باتجاه معرض الشاكرين للسيارات في منطقة النهضة وسط بغداد".

وأضاف أن "إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص بنغلاديشي الجنسية صادف مروره في المنطقة لحظة وقوع الحادث أثناء استئجاره سيارة أجرة، إضافة الى اضرار بعدد من العجلات داخل المعرض".

وأشار إلى أن صاحب المعرض تقدم بشكوى لدى السلطات الأمنية ضد المهاجمين المعروفين بالنسبة إليه"، منوها إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بوجود مشاكل مالية بين صاحب المعرض والمهاجمين".