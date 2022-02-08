سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل شخص أجنبي بإطلاق نار وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T19:05:29+0000
مقتل شخص أجنبي بإطلاق نار وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل شخص أجنبي مساء يوم الثلاثاء بإطلاق نار على معرض للسيارات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين أقدمت على إطلاق النار باتجاه معرض الشاكرين للسيارات في منطقة النهضة وسط بغداد".

وأضاف أن "إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص بنغلاديشي الجنسية صادف مروره في المنطقة لحظة وقوع الحادث أثناء استئجاره سيارة أجرة، إضافة الى اضرار بعدد من العجلات داخل المعرض".

وأشار إلى أن صاحب المعرض تقدم بشكوى لدى السلطات الأمنية ضد المهاجمين المعروفين بالنسبة إليه"، منوها إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بوجود مشاكل مالية بين صاحب المعرض والمهاجمين".

related

صدامات بغداد تتخذ منحى "خطيراً".. تبادل إطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن

Date: 2021-11-05 17:39:03
صدامات بغداد تتخذ منحى "خطيراً".. تبادل إطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن

مقتل مفوض شرطة وإصابة ضابط بإطلاق نار في بغداد

Date: 2021-01-28 17:56:07
مقتل مفوض شرطة وإصابة ضابط بإطلاق نار في بغداد

انفجار يهز حي القاهرة في بغداد

Date: 2021-02-04 19:57:32
انفجار يهز حي القاهرة في بغداد

القبض على "ابو هارون" جنوبي بغداد

Date: 2019-11-03 09:47:22
القبض على "ابو هارون" جنوبي بغداد

مواجهات بغداد تخلف 50 إصابة بين صفوف قوات الأمن

Date: 2021-11-05 14:21:07
مواجهات بغداد تخلف 50 إصابة بين صفوف قوات الأمن

احباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد

Date: 2020-07-10 15:29:07
احباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد

حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد

Date: 2021-08-05 14:43:26
حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد

بغداد.. نشر الأمن لحماية وسائل إعلام غربية من فصائل مسلحة

Date: 2020-10-10 09:10:27
بغداد.. نشر الأمن لحماية وسائل إعلام غربية من فصائل مسلحة