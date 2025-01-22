مقتل شخص إثر مشاجرة مسلحة شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن مدنياً قتل إثر مشاجرة مسلحة بسوق جميلة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "سوق جميلة في مدينة الصدر شهد، اليوم، اندلاع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص"، مبيناً أن "المشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ما أسفر عن مقتل أحد طرفي النزاع".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وبدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابساته والبحث عن المتورطين في الجريمة".

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "اعتقلت اثنين من الجناة بعد اندلاع مشاجرة في سوق جميلة بوقت قياسي وضبط السلاح المستخدم في الجريمة".

وأشار البيان، إلى "تسليم الجناة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقها".

وتشهد مدينة الصدر، بين الحين والآخر اندلاع مشاجرات عنيفة بين المواطنين، غالباً ما تتطور إلى استخدام الأسلحة النارية، الأمر الذي يثير القلق بين سكان المنطقة.