مقتل شخص بهجوم وإصابة آخرين بنزاع مسلح في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بمقتل مواطن بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين يستقلون عجلة صالون فتحوا نيران اسلحتهم ضد احد المواطنين في شارع المعمل بقضاء الكوفة وسط النجف واردوه قتيلاً على الفور".

وبين المصدر، ان " الحادث لا يزال غامضا، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة".

في غضون ذلك قال مصدر أمني آخر للوكالة، إن مشاجرة مسلحة وقعت بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، انتهت بسقوط 3 جرحى، أحدهم بحالة خطرة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.