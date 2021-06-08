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مقتل شخص بهجوم مسلح وإصابة راعٍ بتفجير استهدف عجلة نفطية في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-06-08T10:11:43+0000
مقتل شخص بهجوم مسلح وإصابة راعٍ بتفجير استهدف عجلة نفطية في محافظتين

شفق نيوز/ قُتل مدني اليوم الثلاثاء بهجوم مسلح في قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وفتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن قضاء الزبير بالبصرة مما اسفر عن مقتله في الحال بينما لاذ المهاجمون بالفرار، ، وفقا لمصدر أمني مسؤول

وفي السياق انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع بيك اب تويوتا تعود لموظف يعمل في شركة نفط الشمال في برية الربيضة شمال قضاء العلم شرق محافظة صلاح الدين.

وقال مدير شرطة قضاء العلم العقيد محمد حماش الجبوري ان" انفجار عبوة لاصقة مزروعة داخل سيارة نوع بيك آب تويوتا حمراء اللون تعود لموظف يعمل في شركة نفط الشمال ادى الى اصابة راعي غنم بالقرب من الحادث .

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