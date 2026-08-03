مقتل شخص بهجوم مسلح وسط كركوك

شفق نيوز- كركوك

قُتل شخص، يوم الاثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح كان يستقل دراجة نارية أثناء وجوده داخل سيارته في منطقة ساحة الطيران وسط مدينة كركوك.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع ليلة الاحد على الاثنين عندما أقدم مسلح مجهول يستقل دراجة نارية على فتح النار باتجاه سيارة من نوع "شفروليه سلفرادو" سوداء اللون كانت متوقفة في منطقة ساحة الطيران، ما أدى إلى إصابة سائقها بعدة طلقات نارية أودت بحياته على الفور.

وأضاف أن الضحية يُدعى (شوان خالص)، ويبلغ من العمر 41 عاماً، وهو من سكنة منطقة رحيم آوه في مدينة كركوك، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث ومنعت اقتراب المواطنين للحفاظ على مسرح الجريمة.

وبيّن المصدر أن فرق الأدلة الجنائية حضرت إلى موقع الحادث لإجراء الكشف الموقعي وجمع الأدلة، فيما نُقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.