مقتل شخص بهجوم مسلح والعثور على جثة عليها آثار اطلاقات نارية جنوب وشمالي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص جراء هجوم مسلح فيما تم العثور على جثة عليها آثار اطلاقات نارية بمناطق مختلفة من الجسد وذلك في حادثين متفرقين في منطقتين مختلفتين جنوب وشمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحاً مجهول الهوية فتح نيران سلاحه على عجلة مدنية ضمن منطقة زراعية في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد ما أسفر عن مقتل سائقها في الحال.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد الكرخ حيث تم نصب الكمائن واغلاق المنطقة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال الجاني وايداعه التوقيف تمهيدا للتحقيق معه.

وفي حادث آخر، ذكر المصدر، أن قوة امنية تمكنت من العثور على جثة رجل مجهول الهوية مصاباً بعدة اطلاقات نارية ومفارقاً للحياة ضمن قضاء الحسينية شمالي بغداد، مبينا أنه تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها.

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه "ضبطت بحوزته (70) غراما من مادة الكريستال إضافة إلى مادة اشك المخدرة".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقاً لأحكام المادة 27 اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49".