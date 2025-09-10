بمحافظتين .. هجوم مسلح يودي بحياة شخص واعتقال امرأة قاتلة واصابة شرطي بضربة من ضابط

شفق نيوز - بغداد / ذي قار

أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص في هجوم مسلح، وإلقاء القبض على امرأة متهمة بالقتل في حادثين منفصلين بمنطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً أقدم على فتح نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه مدني ضمن منطقة "بوب الشام" شرقي بغداد ما أسفر عن مقتله في الحال.

وبيّن أن قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال الجاني، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر تمكنت قوة أمنية من القبض على امرأة مطلوبة وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لقيامها بقتل شخص في وقت سابق ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، مضيفة أنه تم القبض عليها وايداعها التوقيف إجراءات اصولية.

أما في ذي قار فقد اشارت المصادر، الى اصابة شرطي مرور بجروح بليغة بعد تعرضه لضربة (اخمس مسدس) على يد ضابط في مكافحة المخدرات.

هذا وقد لاذ الضابط بالفرار بعد الاعتداء على شرطي المرور أثناء تنظيم حركة مرور السير على جسر القيثارة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقا للمصادر التي أكدت أن القضاء أصدر أمر قبض بحق الضابط المعتدي بعد تقديم شكوى عليه من قبل شرطي المرور المصاب.