مقتل شخص بهجوم مسلح في ميسان

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بمقتل شخص بهجوم مسلح وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين يستقلان دراجة نارية فتحا نيران اسلحتهما باتجاه مواطن على جسر الماجدية، في مركز مدينة العمارة، ما تسبب بمقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما لم تعرف دوافع الهجوم لغاية الآن، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث لكشف ملابساته".