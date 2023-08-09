مقتل شخص بهجوم مسلح في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بمقتل مواطن بهجوم مسلح جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة صالون فتحوا النار على احد المواطنين على الشارع العام في منطقة ال بوعظم جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة واردوه قتيلاً على الفور".

وبين المصدر، أن " الجناة لاذوا بالفرار، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".