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مقتل شخص بنزاع عشائري وانتحار امرأة في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-03-25T17:07:59+0000
مقتل شخص بنزاع عشائري وانتحار امرأة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمقتل شخص جراء اندلاع نزاع عشائري شمالي المحافظة وانتحار امرأة شرقي الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع بقضاء الشطرة شمالي المحافظة بين افراد من عشيرة الخنافرة واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واضاف، ان "النزاع تسبب بمقتل شخص"، مشيرا إلى أن "النزاع اندلع بسبب خلاف سابق".

على الجانب الآخر، سجلت الاجهزة الامنية بمدينة الناصرية حالة انتحار لإحدى النساء بسبب خلافات عائلية.

وذكر مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 30 عاما اقدمت على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزلها شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وبين المصدر، ان " ذويها طلبوا الشكوى ضد زوجها المنتسب في القوات الامنية، كونه دائم المشاكل معها، فيما عثرت القوات الامنية على ظرفي اطلاق نار قرب جثة المجنى عليها، حيث تحوم الشكوك حول أن الحادث جنائي وليس انتحارا".

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