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مقتل شخص بنزاع واعتقال موظف بارز وتاجر مخدرات يهاجم الأمن بقنبلة بحوادث في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-08-18T09:08:31+0000
مقتل شخص بنزاع واعتقال موظف بارز وتاجر مخدرات يهاجم الأمن بقنبلة بحوادث في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بمقتل شخص بنزاع عشائري اندلع في ناحية "الكميت" شمالي محافظة ميسان.

وعزا المصدر وكالة شفق نيوز، سبب اندلاع النزاع إلى خلاف بين عشيرتي (عتاب والدبيسات).

وأضاف أن قوة من الجيش العراقي طوقت مكان الحادث استعداداً لفرض السيطرة.

في غضون ذلك قال مصدر أمني آخر، إن قوة من الأمن الوطني داهمت مديرية بلدية الناصرية وسط محافظة ذي قار، و اعتقلت موظفا بارزا في المديرية دون معرفة أسباب الاعتقال.

اما في النجف افاد مصدر امني، بتعرض دوريتين للقوات الامنية إلى هجومين مسلحين اثناء تنفيذ عمليات ملاحقة مطلوبين في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان " قوة امنية مشتركة تعرضت لهجوم فاشل برمانة يدوية اثناء محاصرتها تاجر مخدرات مطلوب وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وسط قضاء الكوفة"، لافتا إلى ان " الرمانة التي هاجم بها المطلوب لم تنفلق، فتم اعتقاله على الفور، ورفع الرمانة من قبل مفرزة المتفجرات" .

وتابع المصدر، ان "دورية أخرى كانت بواجب ملاحقة (الأخرس) وهو تاجر مخدرات في النجف، فتح نيران سلاحه على القوة، وأثناء دخوله احد المنازل تم اقتحام المنزل واعتقاله ومصادرة اسلحة ومواد تعاطي مخدرات ".

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