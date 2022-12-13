مقتل شخص بنزاع عشائري "عنيف" في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص في نزاع عشائري مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع في ناحية الحيدرية شمالي النجف استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة، ما تسبب بمقتل شاب من أحد طرفي النزاع".

وبين المصدر، ان "سبب النزاع يعود لمشاجرة بين طلاب داخل مدرسة، تحولت لاحقاً لمعركة مسلحة بين أفراد عشيرتيهما".

ولا تصنف النجف عادة من بين المحافظات العراقية التي تشهد نزاعات عشائرية مسلحة، إلا أنها في الآونة الأخيرة شهدت العديد من النزاعات العشائرية التي أودت بحياة أشخاص وتسببت بإصابات وترويع للسكان.