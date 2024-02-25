مقتل شخص بمواجهة مسلحة أمام أنظار المارة في سوق مريدي.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل شخص خلال مواجهة مسلحة أمام أنظار المارة في سوق "مريدي" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن تبادل إطلاق نار وقع صباح اليوم، بين عدد من الأشخاص وأمام أنظار المارة في شارع الدراجات في سوق مريدي ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل احدهم.

وأضاف، أن المجموعة الأخرى لاذت بالفرار بعد ان سرقوا عجلة مدنية والسلاح، وحسب المعلومات الاولية، فإن المجنى عليه هو من أقرباء القاتل.

وبين المصدر، أن الجاني يعمل منتسب في حماية المنشآت، وأن المواجهة نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس، مؤكدا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وألقت القبض على القاتل وأودعته التوقيف

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر الحادثة.